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JCDecaux renouvelle un contrat pour 8 ans
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 07:59

Le numéro un mondial de la communication extérieure a dévoilé le renouvellement, pour 8 ans, de son contrat avec Heathrow, l'aéroport le plus connecté au monde, qui a accueilli le nombre record de 84,5 millions de passagers en 2025.

Ce contrat prendra effet le 1er janvier 2027 et prolonge un partenariat de longue date, qui se poursuit depuis plus de 25 ans et renforcer la position d'Heathrow comme l'un des principaux environnements publicitaires premium au monde.

JCDecaux assurera la gestion de cet inventaire média d'envergure à Heathrow, qui comprend plus de 680 écrans digitaux et des dispositifs publicitaires premium, tels que les iconiques T5 Towers du Terminal 5.

Ce contrat s'appuie sur le leadership de JCDecaux dans la publicité aéroportuaire au niveau mondial : l'entreprise opère les contrats publicitaires de 14 des 25 plus grands aéroports du monde, représentant 54 % de l'audience. En février 2026, JCDecaux a lancé la première offre mondiale de publicité programmatique DOOH, qui permet aux annonceurs d'activer leurs campagnes de manière fluide à travers le monde, notamment dans les principaux hubs aéroportuaires internationaux tels que Heathrow.

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