JCDecaux renouvelle son contrat publicitaire dans les stations de métro en Finlande

JCDecaux SE JCDX.PA :
* RENOUVELLE SON CONTRAT PUBLICITAIRE EMBLÉMATIQUE DANS LES STATIONS DE MÉTRO EN FINLANDE
* EFFECTIF À PARTIR DU 1ER JUILLET 2026
* UN CONTRAT DE 8+2 ANS AVEC L'AUTORITÉ DES TRANSPORTS DE LA VILLE D'HELSINKI (HKL) ET LÄNSIMETRO OY
* CONTRAT POUR L’EXPLOITATION DE L’ENSEMBLE DES ESPACES PUBLICITAIRES DES STATIONS DE MÉTRO D'HELSINKI ET D'ESPOO
Pour plus de détails, cliquez sur JCDX.PA
(Rédaction de Gdansk)
