JCDecaux renouvelle son contrat publicitaire avec Düsseldorf

JCDecaux SE JCDX.PA :

* RENOUVELLE SON CONTRAT PUBLICITAIRE AVEC DÜSSELDORF

* CE CONTRAT PORTE SUR LA PUBLICITÉ DANS L’ESPACE PUBLIC AINSI QUE SUR LES ARRÊTS DE BUS ET DE TRAMWAY DU RÉSEAU DE TRANSPORT RHEINBAHN

* LE NOMBRE D’ÉCRANS DIGITAUX SUR CES DISPOSITIFS PASSERA DE 125 À 175

Texte original nGNE5Dd75f

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(Rédaction de Gdansk)