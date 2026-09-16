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JCDecaux renouvelle son contrat publicitaire avec Düsseldorf
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 17:51
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JCDecaux SE JCDX.PA :

* RENOUVELLE SON CONTRAT PUBLICITAIRE AVEC DÜSSELDORF

* CE CONTRAT PORTE SUR LA PUBLICITÉ DANS L’ESPACE PUBLIC AINSI QUE SUR LES ARRÊTS DE BUS ET DE TRAMWAY DU RÉSEAU DE TRANSPORT RHEINBAHN

* LE NOMBRE D’ÉCRANS DIGITAUX SUR CES DISPOSITIFS PASSERA DE 125 À 175

Texte original nGNE5Dd75f

Pour plus de détails, cliquez sur JCDX.PA

(Rédaction de Gdansk)

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