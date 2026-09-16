JCDecaux remporte une concession publicitaire stratégique à Düsseldorf

JCDecaux a annoncé que sa filiale allemande Wall GmbH avait remporté, à l'issue d'un appel d'offres, le contrat exclusif de mobilier urbain publicitaire 2 m² à Düsseldorf, capitale de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

La concession couvre la publicité dans l'espace public ainsi que sur les arrêts de bus et de tramway exploités par le réseau de transport Rheinbahn.

Avec près de 620 000 habitants, Düsseldorf est la sixième ville d'Allemagne et constitue un important pôle économique et médiatique du pays.

Elle accueille notamment de nombreuses agences média et le siège de grands annonceurs nationaux. La ville se distingue également par la Königsallee, l'une des artères commerçantes les plus réputées d'Allemagne, particulièrement attractive pour les enseignes et marques de luxe en raison du fort pouvoir d'achat de sa clientèle.

Ce nouveau contrat permet à JCDecaux de renforcer sa présence sur le marché allemand de la communication extérieure. Il intervient après le gain d'un autre appel d'offres à Hambourg et conforte le positionnement du groupe sur les emplacements publicitaires premium en Allemagne.