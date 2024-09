JCDecaux remporte un contrat publicitaire pour le métro de Stockholm

Le directeur général de JCDecaux, Jean-Charles Decaux à Bruxelles, en Belgique, le 20 septembre 2023. ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux a annoncé mercredi avoir remporté via une de ses filiales un appel d'offres d'une durée de 7 ans pour la publicité sur les aubettes et dans le métro de Stockholm.

Les contrats, qui débuteront le 1er janvier 2026, portent sur "la publicité numérique et analogique sur plus de 1.500 Abribus dans le comté de Stockholm, dont la majorité dans la ville de Stockholm", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

JCDecaux sera aussi chargé des espaces publicitaires des 14 stations de métro les plus importantes et les plus fréquentées, ainsi que des gares ferroviaires allant de la périphérie au centre-ville de Stockholm, a précisé le groupe.

Au premier semestre 2024, le leader mondial de la communication extérieure a vu son bénéfice net bondir de 150% à 94 millions d'euros, tiré notamment par ses activités numériques.