JCDecaux remporte un contrat publicitaire pour le métro de Rome

Le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux a annoncé lundi avoir remporté via une de ses filiales un appel d'offres d'une durée de 13 ans pour la publicité dans le métro de Rome.

Ce contrat attribué par la société de transport public de Rome, ATAC, à la société IGPDecaux, détenue à 60% par JCDecaux, prévoit "la modernisation et la rénovation complète des stations de la ligne A du métro" ainsi que l'implantation d'espaces publicitaires dans les lignes A, B-B1, et C, a précisé la société française dans un communiqué.

L'entreprise continuera également à gérer la publicité des bus et des tramways de Rome, qui comptent avec le métro, 2,6 millions de passagers par jour, a détaillé le groupe qui n'a dévoilé aucun détail sur les conditions financières de ce contrat.

"Nous sommes très fiers d'avoir remporté ce contrat emblématique dans la capitale italienne, à l'approche du jubilé de 2025", a commenté Jean-Charles Decaux, président du directoire et co-directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

En vue du jubilé de 2025, année déclarée sainte par le pape François, Rome et la Cité du Vatican se préparent à accueillir des millions de pèlerins catholiques et de touristes.