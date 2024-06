JCDecaux remporte un contrat dans les transports à Rome

(AOF) - JCDecaux a annoncé qu'IGPDecaux avait remporté les contrats du métro, des bus et des tramways de Rome (2,8 millions d'habitants). Ce contrat de 13 ans prévoit la modernisation et la rénovation complète des stations de la ligne A du métro ainsi que sur l’implantation d’une nouvelle génération d’espaces publicitaires (lignes A, B-B1, et C, cette dernière n’ayant jusqu’alors pas de publicité).

IGPDecaux supervisera la conception et la réhabilitation de 4 stations de la ligne A (Spagna, Ottaviano et Cipro cette année puis San Giovanni d'ici 2026). Pour les 23 autres stations de la ligne A, IGPDecaux réalisera des études de faisabilité technique et financière, tandis qu'ATAC, la société de transport public de la ville, se chargera directement des travaux.

Ce nouvel aménagement comprend une forte digitalisation des mobiliers publicitaires avec plus de 60 écrans digitaux sur les quais, plus de 166 écrans digitaux iVision permettant une plus grande couverture des stations, et l'installation de murs LED de différentes tailles créant des environnements immersifs au niveau de la mezzanine/hall des stations Spagna et Cipro. Plus de 300 espaces analogiques de différents formats complètent l'offre du métro.

IGPDecaux est une société détenue à 60% par JCDecaux SE et à 40% par la famille du Chène de Vère.