Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: rachat de Clear Channel en Espagne abandonné information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 08:50









(CercleFinance.com) - JCDecaux indique avoir décidé de ne pas poursuivre l'acquisition des activités de Clear Channel en Espagne, un projet qui avait fait l'objet d'un accord avec Clear Channel Outdoor Holdings fin mai 2023.



Le groupe de communication extérieure rappelle que ce projet de rachat, annoncé en même temps que celui des activités de Clear Channel en Italie, était soumis au feu vert de l'autorité de concurrence espagnole.



Or, JCDecaux juge que 'l'intérêt économique et stratégique ainsi que la faisabilité sont remis en cause par les indications de l'autorité espagnole sur la nature, le calendrier et les modalités de mise en oeuvre des engagements exigés pour son autorisation'.





Valeurs associées JCDECAUX 18,49 EUR Euronext Paris +1,32%