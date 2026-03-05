 Aller au contenu principal
JCDecaux prolonge son contrat publicitaire avec Yarra Trams à Melbourne
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 18:07

Le spécialiste de la communication extérieure sécurise un accord pouvant aller jusqu'à 14 ans et prévoit d'étendre ses dispositifs digitaux dans la métropole australienne.

JCDecaux annonce le renouvellement, à l'issue d'un appel d'offres, de son partenariat publicitaire exclusif avec le réseau de tramways Yarra Trams à Melbourne, le plus grand réseau en exploitation au monde.

Le contrat, d'une durée pouvant atteindre 14 ans, couvre à la fois la flotte de tramways et le réseau d'abris, permettant aux annonceurs de déployer des campagnes intégrées à l'échelle de la ville.

Dans ce cadre, le groupe prévoit une extension significative de ses actifs digitaux, avec de nouveaux emplacements dans le quartier central d'affaires et le long des principaux axes reliant les zones périurbaines.

Melbourne compte 5,4 millions d'habitants dans son aire métropolitaine.

