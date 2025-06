JCDecaux: passe positif sur 2025, Berenberg initie à l'achat information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 14:23









(CercleFinance.com) - JCDecaux enregistre l'une des hausses les plus notables de l'indice SBF 120 ce lundi à la Bourse de Paris dans le sillage d'une initiation à l'achat de Berenberg, qui souligne l'intérêt d'investir dans le secteur de la communication extérieure.



L'analyste a entamé ce matin la couverture du titre JCDecaux avec une recommandation acheteuse et un objectif de cours de 22 euros, ainsi que de celle de l'allemand Ströer avec un conseil d'achat et une cible de 71 euros.



'La publicité extérieure constitue aujourd'hui un segment attractif, soutenu par des tendances structurelles favorables comme la digitalisation des panneaux et la concentration croissante des populations dans les zones urbaines', souligne l'intermédiaire.



Selon Berenberg, le marché de la publicité extérieure (OOH - 'out-of-home') a affiché une croissance annuelle moyenne de 4% entre 2000 et 2024, ayant accusé seulement trois exercices de recul dus à la crise financière et à l'épidémie de Covid.



D'après ses prévisions, la croissance du secteur devrait se maintenir autour d'un taux moyen à un chiffre sur le moyen terme.



Le professionnel met par ailleurs en avant la transformation numérique en cours dans le secteur, estimant que JCDecaux et Ströer sont tous deux 'idéalement positionnés pour bénéficier de cette dynamique, avec des portefeuilles digitaux en expansion et des fondamentaux solides'.



Suite à ces commentaires, le titre du groupe français gagnait 0,9% autour de 14h15, après avoir pris jusqu'à 3,2% ce matin, alors que le SBF 120 perdait autour de 0,5%, ce qui lui permet de repasser en territoire positif (+0,6%) depuis le début de l'année.





