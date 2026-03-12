 Aller au contenu principal
JCDecaux, Maurel et Prom, Voltalia... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 12/03/2026 à 09:37

(AOF) - Abionyx Pharma

La société biopharmaceutique dévoilera ses résultats annuels.

Altamir

Le groupe de private-equity diffusera ses résultats annuels.

Alstom

Le spécialiste mondial de la mobilité intelligente et durable a été sélectionné par la RATP, pour le compte d'Île-de-France Mobilités, afin de fournir son système de pilotage automatique embarqué I-CBTC pour la ligne 8 du métro parisien.

Amoéba

Amoéba annonce avoir reçu une première commande de son partenaire Koppert, leader mondial du biocontrôle, marquant son passage au statut de société commerciale.

Antin Infrastructure Partners

Antin Infrastructure Partners dévoile un résultat net en repli de 4,8% à 110,3 MEUR au titre de 2025, soit 0,62 EUR par action, ainsi qu'un EBITDA en hausse de 1% à 160,9 MEUR, correspondant toutefois à une marge en retrait d'un point à 55%.

Crédit Agricole

Crédit Agricole indique que sa filiale ukrainienne a signé un accord en vue d'acquérir jusqu'à 100% du capital de Bank Lviv, banque ukrainienne spécialisée sur le segment des petites et moyennes entreprises et dont le siège est basé à Lviv, dans l'Ouest de l'Ukraine.

Fill Up Media

Le spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires record de 16,4 millions d'euros, en hausse de 68%, marquant sa quatorzième année consécutive de croissance.

Guerbet

Guerbet a dévoilé des comptes annuels en repli, marqués notamment par une contraction de l'activité en France.

ID Logistics

ID Logistics a dévoilé un résultat net part du Groupe en hausse de +19,9% en 2025

Ipsen

Ipsen annonce la nomination de Michelle C. Werner en tant que vice-présidente exécutive (EVP), présidente de l'Amérique du Nord, à compter du 23 mars. Elle intégrera l'équipe de direction exécutive (ELT) et rendra compte directement au directeur général (CEO) David Loew.

JCDecaux

JCDecaux publie un résultat net part du groupe en légère hausse de 1,4% à 262,6 MEUR pour 2025, et un résultat d'exploitation en croissance de 5,5%, à 431,0 MEUR, principalement porté par la hausse de sa marge opérationnelle. Hors plus-value de cession d'une partie de sa participation dans APG|SGA en 2024 et autres éléments non récurrents, le groupe de communication extérieure précise que son résultat d'exploitation récurrent a progressé de 18,6% pour s'établir à 376,7 MEUR.

Legrand

Le spécialiste des infrastructures électriques annonce le lancement de son deuxième plan d'actionnariat salarié international.Du 13 au 31 mars 2026, les salariés éligibles pourront acquérir des actions du groupe au prix de 118,20 euros, soit une décote de 20 %.

Manitou

Manitou dévoile un résultat net part du groupe de 68 MEUR au titre de 2025, à comparer à 122 MEUR l'année précédente, ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 143 MEUR, soit une marge correspondante de 5,6% contre 7,5% en 2024.

Mauna Kea Technologies

Le spécialiste de l'endomicroscopie voit l'une de ses études phares distinguée parmi les recherches les plus marquantes en endoscopie lors du congrès Digestive Disease Week.

Maurel & Prom

La société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel a dégagé en 2025 un résultat net part du groupe 410 millions de dollars, en hausse de 72% par rapport à 2024. L'EBITDA s'établit à 249 MUSD en retrait de 32% et le résultat opérationnel à 403 MUSD, en croissance de 56%. Le chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2025 s'élève à 578 MUSD en repli de 29%. La baisse du prix de vente moyen de l'huile ainsi que l'effet du retraitement des décalages d'enlèvements et de la revalorisation des stocks (impact négatif de 42 MUSD en 2025, contre un impact positif de 51 MUSD en 2024), expliquent le recul marqué de 29 % par rapport à 2024.

Neurones

Le groupe de conseil numérique a bouclé son exercice 2025 sur une marge opérationnelle de 8,8%, conformément aux indications qui avaient été données il y a un mois lors de l'annonce du chiffre d'affaires annuel.

NFL Biosciences

NFL Biosciences a annoncé avoir obtenu un prêt de 500 000 euros de la part de Bpifrance.

Rubis

Rubis publie un résultat net part du groupe en hausse de 19% à 309 MEUR au titre de 2025, hors plus-value de cession de Rubis Terminal (RT) en 2024 (-10% en publié), et un EBITDA de 741 MEUR, dans la partie haute de la fourchette de guidance de 710 à 760 MEUR ( 3% en publié).

Stef

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée indiquera ses résultats annuels.

Sword Group

Sword Group a publié ses résultats annuels non audités, marqués notamment par un chiffre d'affaires en hausse de 10,74%, à 357,7 millions d'euros.

TotalEnergies

Le géant pétrolier annonce le plafonnement du prix des carburants en France face aux tensions sur les marchés pétroliers provoquées par le conflit dans le Golfe. Jusqu'à fin mars, le groupe limitera le prix de l'essence à 1,99 euro par litre et celui du diesel à 2,09 euros dans l'ensemble de son réseau en France.

TFF Group

TFF Group anticipe toujours une contraction de son activité de 25% sur l'exercice 2025/2026.

Voltalia

Le groupe spécialisé dans les énergies renouvelables a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 587,8 millions d'euros, en hausse de 16% à taux de change constants. L'EBITDA consolidé s'établit à 211,3 millions d'euros, stable à taux constants et conforme à l'objectif annoncé en septembre. La perte nette part du groupe atteint 128,1 millions d'euros contre -20,9 millions en 2024.

Vivendi

Le groupe de communication rendra compte de ses résultats annuels.

Worldline

Worldline lance la seconde partie de sa recapitalisation, c'est-à-dire une augmentation de capital de 392 millions d'euros ouverte à tous ses actionnaires, qui fait suite aux 108 MEUR levés via un placement privé au profit de Bpifrance Participations, Crédit Agricole et BNP Paribas.

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
3,370 EUR Euronext Paris +0,75%
ALSTOM
24,510 EUR Euronext Paris +0,16%
ALTAMIR
27,530 EUR Euronext Paris 0,00%
ANTIN INFRA. PARTNERS
9,470 EUR Euronext Paris -0,32%
FILL UP MEDIA
6,0000 EUR Euronext Paris +1,69%
GUERBET
10,980 EUR Euronext Paris -10,15%
ID LOGISTICS
356,000 EUR Euronext Paris -4,56%
IPSEN
156,200 EUR Euronext Paris 0,00%
JCDECAUX
18,280 EUR Euronext Paris +10,65%
LEGRAND
138,450 EUR Euronext Paris -0,11%
MANITOU BF
18,120 EUR Euronext Paris -11,61%
MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,2225 EUR Euronext Paris +8,80%
MAUREL & PROM
10,350 EUR Euronext Paris +4,28%
NEURONES
36,400 EUR Euronext Paris +3,56%
NFL BIOSCIENCES
1,120 EUR Euronext Paris +1,82%
RUBIS
34,500 EUR Euronext Paris -3,25%
STEF
118,200 EUR Euronext Paris -0,84%
SWORD GROUP
31,900 EUR Euronext Paris +2,57%
TOTALENERGIES
69,9200 EUR Euronext Paris -0,11%
VIVENDI
1,966 EUR Euronext Paris +0,18%
VOLTALIA
6,370 EUR Euronext Paris -8,35%
WORLDLINE
1,4145 EUR Euronext Paris +1,91%
