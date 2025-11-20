JCDecaux SE JCDX.PA :
* JCDECAUX LANCE UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS JUSQU'À 1,5 MILLION DE TITRES
* 1,5 MILLION D'ACTIONS, SOIT ENVIRON 0,70% DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ, SUR UNE PÉRIODE MAXIMALE ALLANT DU 20 NOVEMBRE 2025 AU 13 MAI 2026
* LES ACTIONS ACQUISES SERONT PRINCIPALEMENT DESTINÉES À COUVRIR LA DISTRIBUTION D'ACTIONS DE PERFORMANCE
Texte original [https://tinyurl.com/2nr46p47] Pour plus de détails, cliquez sur JCDX.PA
(Rédaction de Gdansk)
