JCDecaux: lance un outil d'évaluation de l'éco-conception

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce le lancement de l'Eco Design Index, présenté comme 'un outil pédagogique visant à évaluer la performance environnementale de ses mobiliers'.



Cet index, résultat de plusieurs années d'efforts en éco-conception, permet de mesurer et de comparer les impacts environnementaux des produits, sensibilisant ainsi les parties prenantes à ces enjeux.



L'Eco Design Index est structuré autour de deux thèmes principaux : la conception et fabrication, ainsi que l'exploitation et usage. La performance est notée sur une échelle de 0 à 10 et traduite par un index de A à E, facilitant la compréhension des résultats.



Le groupe indique avoir pour ambition de positionner ses nouveaux développements au sommet de l'échelle de l'Eco Design Index afin d'atteindre ses objectifs climatiques.









