JCDecaux : hausse organique de 5,7% du CA au T1, conforme à l'objectif

JCDecaux JCDX.PA a fait état mardi d'une croissance organique de 5,7% du chiffre d'affaires au premier trimestre, en ligne avec l'objectif du groupe.

Pour le trimestre clos fin mars, le groupe de mobilier publicitaire a enregistré un chiffre d'affaires de 880,6 millions d'euros, après 858,0 millions d'euros un an plus tôt.

En mars, le groupe avait annoncé viser pour le premier trimestre une croissance de son chiffre d'affaires au-dessus de 5%, incluant un impact positif des Jeux Olympiques d'hiver 2026 de Milan Cortina et une croissance du chiffre d'affaires devenant positive en Chine.

Le groupe dit viser une croissance organique du chiffre d'affaires attendue autour de 3% pour le deuxième trimestre ou d'environ 5% "hors Moyen Orient", citant un contexte d'incertitudes économiques et géopolitiques mondiales élevées.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)