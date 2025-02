JCDecaux: expansion des mobiliers urbains digitaux à Londres information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - JCDecaux fait part de son intention de doubler le parc de mobiliers urbains digitaux 2m² à Londres, avec l'installation de 1.000 nouveaux écrans du London Digital Network (LDN), portant le total à 2.000 écrans.



Environ 670 de ces écrans innovants vont être installés sur les arrêts de bus de TfL à travers Londres. Chaque emplacement sera sélectionné afin de générer la plus grande visibilité et le meilleur impact pour les annonceurs.



Les premières installations sont prévues pour avril 2025, avec 500 écrans déployés d'ici la fin de la première année. Ces implantations seront réalisées dans des quartiers en plein essor de la ville comme Battersea, King's Cross ou Wembley.





Valeurs associées JCDECAUX 16,27 EUR Euronext Paris -0,49%