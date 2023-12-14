JCDecaux et JOJ Media House vont fusionner leurs activités de communication extérieure en Slovaquie

JCDecaux SE JCDX.PA :
* JCDECAUX ET JOJ MEDIA HOUSE SIGNENT UN ACCORD POUR FUSIONNER LEURS ACTIVITÉS DE COMMUNICATION EXTÉRIEURE EN SLOVAQUIE
* LA NOUVELLE JOINT-VENTURE SERA DÉTENUE À 60 % PAR ATSBG HOLDING GMBH, UNE FILIALE DE JCDECAUX, ET À 40 % PAR JOJ MEDIA HOUSE
* A SIGNÉ UN ACCORD RELATIF À LA FUSION DE SES ACTIVITÉS EN SLOVAQUIE AVEC AKZENT BIGBOARD, FILIALE DE JOJ MEDIA HOUSE GROUP, PREMIER GROUPE DE MEDIA EN SLOVAQUIE
Texte original sur Eikon ID:nGNE96wGxk Pour plus de détails, cliquez sur JCDX.PA
(Rédaction de Gdansk)
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