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JCDecaux dévoile des revenus trimestriels en hausse
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 18:00

Malgré un environnement macroéconomique complexe, le numéro un mondial de la communication extérieure a affiché une croissance organique de 5,7 % au premier trimestre 2026. Si l'activité publicitaire pure se porte bien, les perspectives pour le deuxième trimestre restent prudentes face aux tensions géopolitiques.

Sur les trois premiers mois de l'année 2026, JCDecaux a vu son chiffre d'affaires s'établir à 880,6 millions d'euros, en progression de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Toutefois, à périmètre et taux de change constants, la croissance organique atteint 5,7%. Le segment publicitaire pur surperforme avec une hausse organique de 6,6%.

La croissance a principalement reposé sur deux piliers : le Mobilier Urbain et le Transport. La première division a vu ses revenus atteindre 438,8 MEUR ( 6,8% en organique), avec une activité portée par d'excellentes performances en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. La seconde a connu une progression de 7,5% en organique pour atteindre 326,6 MEUR. La France, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord ont affiché des croissances à deux chiffres, compensant le repli du "Reste du Monde" pénalisé par le conflit au Moyen-Orient.

A l'inverse, l'activité Affichage a accusé un repli de 2,9% en organique, à 115,1 MEUR, un résultat principalement attribué à une stratégie de rationalisation du patrimoine de supports dans plusieurs pays.

Pour le deuxième trimestre, le groupe anticipe une croissance organique de 3%, qui grimperait à 5% en excluant l'impact négatif du Moyen-Orient.

Cette dynamique devrait être soutenue par la Coupe du Monde de la FIFA 2026, dont les retombées publicitaires sont attendues de manière équilibrée sur les deuxième et troisième trimestres. Enfin, le second semestre devrait bénéficier de l'apport de nouveaux contrats stratégiques pour accélérer la croissance.

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