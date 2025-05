JCDecaux: des fonctions élargies pour le DG finance information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que David Bourg, membre du directoire et directeur général finance et systèmes d'information groupe depuis 2015, est nommé directeur général finance, systèmes d'information et opérations groupe, à compter du 1er juin.



Son périmètre inclura désormais, en plus de ses fonctions actuelles, les activités du bureau d'études, de la direction achats, stock et production, de la direction des designs, de la direction de l'exploitation internationale ainsi que de la direction des projets.





