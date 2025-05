JCDecaux: départ d'un membre du directoire fin août information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce le départ à la retraite de Daniel Hofer, membre du directoire et directeur général Allemagne, Autriche, Europe Centrale et Orientale et Asie Centrale, qui quittera ses fonctions opérationnelles à compter du 31 août prochain.



Il conservera certains mandats en qualité d'administrateur de sociétés sélectionnées et continuera de représenter le groupe au sein du conseil d'administration de WOO. Il ne sera pas remplacé pour le moment au sein du directoire de JCDecaux.



A compter du 1er septembre, Jérôme d'Héré, actuellement directeur fusions, acquisitions et développement du groupe, prendra la direction de cette région à Berlin. Son successeur dans ses fonctions actuelles sera annoncé ultérieurement.





