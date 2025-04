JCDecaux: convention de partenariat avec La Poste information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - JCDecaux indique avoir signé une convention de partenariat avec La Poste, visant à favoriser l'accessibilité des services postaux au sein du réseau MédiaKiosk, entité de JCDecaux, spécialiste des kiosques de presse et à autres usages commerciaux, en France.



A travers cette convention, La Poste et JCDecaux s'accordent pour proposer au sein des kiosques, les produits et services postaux essentiels (timbres, emballages colis, enveloppes pré-timbrées, affranchissement, dépôt de courriers et de colis).



Ce partenariat permettra ainsi de répondre à l'évolution des habitudes et modes de consommation des clients en améliorant l'accessibilité des services postaux via une présence étendue aux kiosques du réseau JCDecaux France, situés à Paris et en régions.





