 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JCDecaux conserve l'exploitation publicitaire des gares luxembourgeoises
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 18:12

JCDecaux a remporté le contrat de dix ans pour l'exploitation exclusive des espaces publicitaires du réseau ferroviaire des CFL au Luxembourg

À compter du 1er juin 2026, le groupe déploiera un nouveau dispositif média entièrement digital, couvrant 44 gares et 143 écrans, dont 46 équipés de la technologie LiveTouch. Le contrat concerne un réseau ayant transporté 31,3 millions de passagers en 2024, au coeur de la mobilité du Grand-Duché.

Valeurs associées

JCDECAUX
16,810 EUR Euronext Paris -0,94%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank