JCDecaux: Clear Channel va céder ses activités en France

(CercleFinance.com) - Le titre JCDecaux signe l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 mardi matin à la Bourse de Paris, alors que son concurrent américain Clear Channel est entré en négociations exclusives avec le fonds d'investissement français Equinox en vue de la cession de ses activités dans l'Hexagone.



Selon le schéma envisagé, Didier Quillot, l'un des associés d'Equinox, accompagnerait la réalisation de l'opération avant d'être nommé président non exécutif de Clear Channel France, une fois la transaction conclue.



L'opération, dont les termes financiers n'ont pas été communiqués, devrait être finalisée dans le courant du 4ème trimestre 2023.



Des observateurs évoquent une 'bonne nouvelle' pour JCDecaux alors que les deux groupes doivent s'affronter à Paris dans les mois qui viennent sur le marché d'affichage du mobilier d'information qui avait été remporté par Clear Channel en 2019, et qui court jusqu'en septembre 2024.



Vers 9h30, l'action JCDecaux affichait des gains de plus de 0,7% dans un marché parisien en léger repli (-0,1%).



Holding basée à Paris, Equinox Industries investit, en tant qu'actionnaire majoritaire, dans des sociétés dans lesquelles elle voit un potentiel 'industriel' dans une approche de long terme.





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris +0.92%