 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JCDecaux annonce tenue d’une assemblée générale mixte des actionnaires
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 19:13

* JCDecaux tiendra une assemblée générale mixte le 13 mai 2025 à Neuilly-sur-Seine. * Réunion centrée sur la tenue de l’assemblée générale mixte. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. JCDecaux SE published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/6D00D393DBA20695F570491D5EFA06FD6C6C927D

Valeurs associées

JCDECAUX
19,1400 EUR Euronext Paris -0,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank