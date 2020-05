Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux a vu son chiffre d'affaires chuter de 14% au 1er trimestre avec le coronavirus Reuters • 12/05/2020 à 18:39









JCDECAUX A VU SON CHIFFRE D'AFFAIRES CHUTER DE 14% AU 1ER TRIMESTRE AVEC LE CORONAVIRUS PARIS (Reuters) - JCDecaux a annoncé mardi une chute de 13,9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 723,6 millions d'euros, en raison des mesures de confinement prises à travers le monde pour freiner la pandémie de nouveau coronavirus. Le numéro un mondial de la communication extérieure s'attend en outre à ce que cette crise sanitaire ait un impact encore plus fort à court terme sur ses activités. "Nous prévoyons désormais que l'impact négatif du COVID-19 sur nos activités augmentera considérablement à court terme, mais il n'est pas possible de quantifier l'amplitude ou la durée de son impact", déclare le PDG Jean-François Decaux, cité dans un communiqué. Le groupe, qui a déjà décidé en mars de ne pas verser de dividende au titre de 2019 pour préserver son bilan, dit ne pas être en mesure de fournir de prévisions pour les trois derniers trimestres de l'année, même s'il s'attend à ce que le déconfinement engagé dans de nombreux pays permette un rebond de son activité, plus rapide dans le mobilier urbain et l'affichage que dans sa division transports, victime de la chute de fréquentation dans les aéroports. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris +2.99%