JC Decaux : teste un 1er objectif à 19,45E information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - JC Decaux valide un 1er objectif à 19,45E puisqu'il s'agit de la résistance testée le 30 juillet.

La prochain cible se situe vers 20,5E, c'est à dire le zénith du 22 juillet, la suivante à 21,2E, l'ex 'gap' du 7 juin.





Valeurs associées JCDECAUX 19,47 EUR Euronext Paris +1,72%