JC Decaux : pulvérise la résistance des 20E, fuse vers 22,2E

(CercleFinance.com) - Le trimestriels de JC Decaux euphorisent les investisseurs et le titre (+11%) pulvérise la résistance des 20E (du 27/02/2024 et des 26/27 avril 2023) : cet obstacle majeur effacé, le titre fuse vers 22,2E, effaçant au passage la résistance oblique long terme des 20,6E (ex-'pic' du 19/04/2023).

Le prochain objectif devient le comblement du 'gap' des 22,48E du 7 mars 2023, dernière étape avant le retracement du zénith des 23,15E du 6 mars 2023.





