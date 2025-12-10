JBT Marel gagne du terrain après que Jefferies a relevé sa note à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions de la société de transformation de produits alimentaires et de boissons JBT Marel Corp JBTM.N augmentent de 1,2 % à 139,49 $ avant le marché

** Jefferies relève la note de l'action de "conserver" à "acheter".

** Jefferies prévoit une croissance des bénéfices de 20 % jusqu'en 2027, grâce à la reprise de la transformation des aliments, en particulier de la volaille, et aux synergies de coûts de Marel

** Le courtier estime que les acquisitions devraient reprendre après 2026, avec la possibilité de se développer dans la transformation, les aliments préparés et l'emballage afin de diversifier l'activité

** Jefferies relève son estimation de prix de 150 à 180 dollars, ce qui représente une hausse de 26,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société est bien positionnée pour bénéficier de la croissance de la population et de l'augmentation de la classe moyenne, avec une demande stable de produits alimentaires et de boissons - ajoute la société de courtage

** Cinq courtiers sur six évaluent le titre à "acheter" ou plus, et un à "vendre"; leur estimation médiane est de 169 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture du dernier jour, l'action a progressé de 8,4 % depuis le début de l'année