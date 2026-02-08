JBS étend ses activités au Moyen-Orient en investissant 150 millions de dollars à Oman

Le producteur mondial de denrées alimentaires JBS JBS.N a acquis une participation de 80% dans une nouvelle société de portefeuille de denrées alimentaires à Oman, a-t-il déclaré dimanche, élargissant ainsi sa présence sur un marché à croissance rapide qui a historiquement dépendu fortement des importations de denrées alimentaires.

CONTEXTE CLÉ

* La plus grande entreprise de viande au monde investit 150 millions de dollars pour produire de la volaille, de l'agneau et du bœuf dans deux installations à Oman.

* Le directeur général de JBS, Gilberto Tomazoni, a déclaré aux journalistes que l'entreprise devait développer une chaîne d'approvisionnement au Moyen-Orient, ajoutant qu'elle élèverait elle-même des poulets et qu'elle prévoyait d'acheter du bétail et de l'agneau à des agriculteurs d'Oman et d'Afrique du Nord.

* L'usine de bœuf et d'agneau de JBS à Oman existe déjà, mais elle est à l'arrêt depuis environ un an, a indiqué Tomazoni.

LES CHIFFRES

* La production devrait commencer dans les six mois pour le bœuf et l'agneau, et dans un an pour la volaille.

* Le partenaire de JBS, Oman Food Capital (OFC), conservera une participation de 20 % dans la coentreprise.

* Les entreprises prévoient d'atteindre une capacité de production annuelle d'environ 300 000 tonnes dans les deux usines.

* Les usines de JBS à Oman traiteront quotidiennement environ 1 000 têtes de bétail, 5 000 agneaux et 600 000 poulets.

CONTEXTE SUPPLÉMENTAIRE

* Les grandes entreprises alimentaires brésiliennes se développent au Moyen-Orient, où la sécurité alimentaire est devenue une question centrale après que la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales.

* JBS transforme déjà de la viande en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, tandis que son rival MBRF MBRF3.SA a renforcé ses partenariats dans la région tout en planifiant une cotation en bourse à Riyad .

* L'initiative de JBS permet également d'atténuer les retombées potentielles des tensions commerciales mondiales en étendant la production à de nouvelles zones géographiques tout en construisant des installations intégrées dans une région où les revenus et les taux de natalité sont élevés.