JBS cherche à prendre le contrôle total de Pilgrim's Pride

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La société brésilienne JBS JBS.N , premier transformateur mondial de viande, a proposé mardi de racheter les actions restantes de Pilgrim's Pride PPC.O , dans le but d'obtenir le contrôletotal de ce producteur américain de volaille.

Voici plus de détails:

* JBS a déclaré avoir proposé 2,086 actions JBS de classe A pour chaque action Pilgrim's Pride, au cours de clôture de mardi. Cela représentait une offre de 28,49 dollars par action Pilgrim's.

* L'action JBS a clôturé à 13,66 dollars mardi, tandis que celle de Pilgrim's Pride s'échangeait à 28,49 dollars. Les deux titres ont progressé de près de 1% en séance prolongée.

* Le transformateur de viande détient déjà environ 82% de Pilgrim's Pride,dont la capitalisation boursière s'élève à environ 6,78 milliards de dollars.

* La proposition doit être examinée et approuvée par un comité composé d’administrateurs indépendants de Pilgrim’s Pride, ainsi que par les actionnaires minoritaires.

* Cette proposition intervient quelques jours après que JBS a accepté de former une coentreprise avec le fonds souverain indonésien Danantara, afin de réaliser des investissements dans la production de protéines dans plusieurs pays. Elle fait également suite à l’accord conclu par Pilgrim’s Pride en vue d’acquérir Walker’s Deli & Sausage Company pour environ 142 millions de dollars.

* Au début du mois, JBS a annoncé une perte nette trimestrielle inattendue , plombée par un accord de règlement antitrust et des offres publiques de rachat de dette, alors que son activité de viande bovine aux États-Unis était confrontée à une pénurie de bétail. Pilgrim's Pride, quant à elle, a fait état le mois dernier d'un recul de son chiffre d'affaires trimestriel en raison d'une baisse de la demande de poulet.