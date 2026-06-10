Jazz profite d'une note de Bank of America

Jazz Pharmaceuticals est en légère hausse à Wall Street ( 0,76%, à 230,92 dollars), grâce à un relèvement de son objectif de cours par Bank of America.

Les analystes de la banque américaine ont confirmé leur avis à acheter sur le titre de la société biopharmaceutique, en visant désormais 307 dollars, contre 281 auparavant.

Pour justifier cette décision, ils misent sur le lancement de Ziihera, un traitement pour le cancer gastrique métastatique HER2 , qui devrait entraîner un changement d'échelle de la croissance du chiffre d'affaires.

Dans sa note, la banque précise qu'une enquête menée auprès de 15 oncologues fait ressortir une part de marché attendue de plus de 40% pour ce produit après un an et d'environ 60% à maturité, ce qui suggère que son potentiel est supérieur aux hypothèses actuelles.

Ce rapport met également en avant un pic de ventes d'environ 1,3 milliard de dollars pour Ziihera dans cette indication, avec un potentiel additionnel de 500 millions de dollars ajusté du risque dans le cancer du sein.