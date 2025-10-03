Jazz Pharma et Roche obtiennent l'approbation américaine pour leur thérapie combinée contre le cancer du poumon

(Ajout de détails sur les prix de Jazz Pharma au paragraphe 6) par Siddhi Mahatole

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé la thérapie combinée de Jazz Pharmaceuticals JAZZ.O et de Roche ROG.S en tant que traitement d'entretien pour les patients adultes atteints d'un type de cancer du poumon, a déclaré l'organisme de réglementation jeudi.

Le médicament de Jazz, Zepzelca, en association avec le Tecentriq de Roche, est désormais approuvé pour les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules au stade extensif (ES-SCLC), dont la maladie n'a pas progressé après la chimiothérapie initiale.

Il s'agit d'une forme agressive de cancer du poumon qui peut se propager à d'autres parties du corps, y compris la moelle osseuse.

"Cette approbation marque la première et unique thérapie combinée pour le traitement d'entretien de première ligne de l'ES-SCLC, une maladie très agressive pour laquelle les options thérapeutiques ont été limitées", a déclaré Roche dans un communiqué.

Zepzelca est déjà approuvé comme traitement de deuxième intention - à administrer lorsque le traitement initial échoue - pour cette maladie.

"Avec l'approbation de la FDA, la combinaison pourra être remboursée", a déclaré Jazz Pharma à Reuters. Le prix catalogue de Zepzelca est de 8 110 dollars, selon le site web de la société en date du 14 janvier. Jazz Pharma a précisé que le coût ne changeait pas en fonction de l'indication.

L'approbation de la thérapie combinée est basée sur des données d'essais de phase avancée montrant une réduction de 46 % de la progression de la maladie et une réduction de 27 % du risque de décès par rapport au Tecentriq seul.

Le schéma posologique recommandé comprend Zepzelca administré toutes les trois semaines par perfusion intraveineuse et Tecentriq injecté soit par voie intraveineuse toutes les deux à quatre semaines, soit par voie sous-cutanée toutes les trois semaines, en fonction de la formulation, a indiqué la FDA.

Le Tecentriq de Roche est une immunothérapie largement utilisée pour traiter plusieurs types de cancer, dont le cancer du poumon non à petites cellules.

En mai de l'année dernière, l'immunothérapie ciblée d'Amgen, Imdelltra , a été approuvée comme traitement de deuxième intention pour les patients dont la maladie a progressé après une chimiothérapie à base de platine.