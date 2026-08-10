Jazz mise sur le traitement de l'épilepsie avec un accord pouvant atteindre 1,32 milliard de dollars pour Actio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste au point 3) par Sahil Pandey

Jazz Pharmaceuticals JAZZ.O a annoncé lundi son intention d'acquérir la société privée Actio Biosciences dans le cadre d'une transaction évaluée à jusqu'à 1,32 milliard de dollars, ajoutant ainsi à son portefeuille un traitement expérimental contre une forme rare d'épilepsie héréditaire pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement approuvé.

Ce traitement, appelé ABS-1230, est en cours de développement pour l’épilepsie liée au gène KCNT1, une maladie grave qui provoque des crises fréquentes et des troubles du développement chez les enfants.

* Les actionnaires d’Actio recevront 820 millions de dollars dès le départ, ainsi que jusqu’à 500 millions de dollars sous forme de paiements d’étapes liés à l’homologation et aux ventes, a précisé Jazz.

* L’épilepsie liée au gène KCNT1 touche environ 2 500 patients aux États-Unis, selon la société.

* Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Jazz visant à se développer dans le domaine des maladies rares et renforce son portefeuille de produits contre l’épilepsie au-delà de l’Epidiolex, a déclaré Gregory Renza, analyste chez Truist. L’Epidiolex a été autorisé en 2018 pour certaines formes rares d’épilepsie.

* Jazz a précisé qu’il n’existait aucun traitement approuvé pour l’épilepsie liée au gène KCNT1, qui débute généralement pendant la petite enfance et peut provoquer des dizaines, voire des centaines de crises par jour.

* La société a indiqué que l’ABS-1230 avait permis de réduire le nombre de crises lors d’une première étude menée chez des enfants et qu’il faisait actuellement l’objet d’une évaluation dans le cadre d’une étude destinée à étayer une demande d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis.

* Actio créera une nouvelle société privée avant la finalisation de la transaction, en conservant certains employés et programmes axés sur les maladies neurologiques rares, selon les deux sociétés.

* Jazz détiendra une participation minoritaire dans la nouvelle société, qui poursuivra le développement d’un traitement expérimental contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth, une affection neurologique héréditaire rare.

* Les sociétés prévoient que l’opération sera finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.