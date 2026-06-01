Jasper Therapeutics en hausse alors que la société étudie des options de vente et des stratégies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Jasper Therapeutics JSPR.O ont progressé de 5% pour atteindre 87 cents avant l'ouverture du marché

** JSPR indique qu'elle explore des alternatives stratégiques, y compris une vente potentielle, dans le but de maximiser la valeur pour ses actionnaires

** Jasper développait un médicament expérimental, le briquilimab, destiné au traitement de maladies liées aux mastocytes, notamment l'urticaire chronique spontanée et induite ainsi que l'asthme, dans le cadre d'études de phase précoce

** La société indique que son conseil d'administration évaluerait des options telles que la vente d'actifs ou l'octroi de licences, des partenariats, une fusion ou la vente de la société, ainsi qu'une éventuelle liquidation

** La société ajoute qu'elle examinerait des mesures de réduction des coûts afin de préserver sa trésorerie tout en respectant la réglementation, mais n'a pas fixé de calendrier pour ce processus

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu 54,7% depuis le début de l'année