Jasper Therapeutics dégringole après avoir dévoilé ses plans d'émission d'actions
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 22:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de Jasper Therapeutics JSPR.O ont baissé de 13 % dans les échanges prolongés à 2,25 $ alors que la société cherche à lever des fonds ** La société JSPR, basée à Redwood City en Californie, annonce une proposition d'offre d'actions et de bons de souscription d'actions sur le site . Le montant de l'opération n'a pas été divulgué ** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour faire avancer les programmes de développement préclinique/clinique du briquilimab dans les maladies causées par les mastocytes, et à des fins générales, y compris les dépenses d'investissement, entre autres

** TD Cowen est l'unique teneur de livre de l'offre

** Avec ~16,3 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 42 millions de dollars

** Les actions de JSPR ont terminé jeudi en hausse de 11,2 % à 2,59 $, réduisant la perte depuis le début de l'année à ~88 % ** Le 7 juillet, les actions ont plongé de 55 % pour clôturer à 3,04 $ après que la société a interrompu son essai sur l'asthme pour le briquilimab en raison d'un problème de lot de produits pharmaceutiques qui a affecté la puissance ** Deux jours plus tard, JSPR a annoncé une réduction de 50 % de ses effectifs et a déclaré qu'elle interrompait d'autres programmes cliniques pour se concentrer sur le briquilimab ** 6 des 10 analystes couvrant JSPR considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", les autres la considèrent comme un "maintien"; prix cible médian de 20 $ en baisse par rapport à 48 $ le 18 juin, selon les données de LSEG

JASPER THERAPEU
NASDAQ
