Japon-Une victoire de Takaichi aux législatives serait la meilleure issue pour les obligations et le yen

par Kevin Buckland

Selon les analystes, une victoire écrasante du Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir au Japon lors des élections législatives anticipées de dimanche pourrait être la meilleure issue possible pour les obligations et le yen, et cela bien que les promesses de dépenses de la Première ministre Sanae Takaichi ont à plusieurs reprises secoué les marchés.

Le scrutin de dimanche tient les investisseurs en haleine, les inquiétudes budgétaires ayant déclenché une vague de ventes effrénée sur les marchés des devises et des obligations. Une nouvelle baisse risquerait d’entraîner des répercussions à l'échelle mondiale.

Le mois dernier, le bouleversement de la dette japonaise a fait grimper les coûts d'emprunt, des États-Unis à l'Allemagne

DE10YT=RR US10YT=RR , et a rappelé de manière brutale aux marchés les niveaux d'endettement élevés et les dépenses publiques qui caractérisent les grandes économies.

Toutefois, selon les analystes, une victoire écrasante du PLD pourrait finalement s'avérer positive pour les obligations, car ce scénario éviterait à Sanae Takaichi de devoir négocier avec les partis d'opposition, qui prônent des réductions d'impôts encore plus importantes et davantage de dépenses budgétaires.

De plus, une large majorité donnerait à la Première ministre plus de liberté pour répondre aux pressions des marchés, comme elle l'a fait par le passé, et ajuster les politiques afin d'éviter la faiblesse du yen ou la hausse des coûts d'emprunt.

Selon un sondage réalisé cette semaine, le PLD et son partenaire de coalition Ishin pourraient remporter ensemble jusqu'à 300 sièges sur les 465 que compte la Chambre basse.

"Je ne sais pas si ce sera une victoire écrasante, mais il est certain que Takaichi se trouve dans une situation avantageuse", a déclaré Shoki Omori, directeur de la stratégie pour le Japon chez Mizuho Securities.

"C'est pourquoi elle n'a pas nécessairement besoin de s'inquiéter d'une nouvelle augmentation des dépenses", a-t-il déclaré.

Selon les analystes, les réactions immédiates à l'issue du scrutin de dimanche pourraient faire baisser le yen et les obligations. Mais cela pourrait à son tour inciter Sanae Takaichi à prendre des mesures politiques ou, du moins, à reconnaître les préoccupations du marché, et ce dès la conférence de presse post-électorale de lundi.

En début de semaine, Sanae Takaichi est revenue précipitamment sur certains de ses propos de campagne et considérés comme favorables à un yen faible. En novembre dernier, elle avait été contrainte de clarifier sa stratégie budgétaire après que le marché obligataire eut rejeté un plan de relance de 21.300 milliards de yens (114,92 milliards d'euros).

Les États-Unis, qui ont critiqué les convulsions des marchés japonais pour leurs répercussions sur leur propre économie, ont également demandé à Tokyo de calmer le marché, ce qui pourrait être plus facile avec une large majorité parlementaire.

"Même si le gouvernement pourrait initialement chercher à renforcer son expansion budgétaire proactive, la pression des marchés et du gouvernement américain l'obligerait à faire preuve de retenue", ont écrit dans une note les analystes de Barclays, sous la direction de Shinichiro Kadota, responsable de la stratégie de change et des taux d'intérêt pour le Japon.

Les obligations à très long terme ont été particulièrement sensibles à l'assouplissement perçu de la restriction budgétaire au Japon, le pays développé le plus endetté au monde.

Le rendement des obligations à 30 ans JP30YTN=JBTC a atteint un niveau record de 3,88% le 20 janvier après la convocation par Sanae Takaichi d'élections législatives anticipées et la promesse d'une suspension de deux ans de la taxe sur les denrées alimentaires, sans préciser comment elle comblerait le manque à gagner estimé à 10.000 milliards de yens.

La promesse de Sanae Takaichi de suspendre la taxe de 8% sur l'alimentaire paraît toutefois trop modérée en comparaison aux partis d'opposition qui souhaitent la supprimer définitivement ou réduire à 5% l'ensemble des taxes sur la valeur ajoutée.

Des spéculations ont même commencé à émerger, selon lesquelles Sanae Takaichi pourrait finalement éviter de supprimer complètement la taxe sur les denrées alimentaires, car elle se trouve dans une position plus solide qu'il y a deux semaines et demie, lorsqu'elle a fait cette promesse.

"Ce que le PLD a promis, c'est de 'travailler à' une réduction de la taxe à la consommation sur les denrées alimentaires", plutôt qu'un engagement ferme à mettre en oeuvre une réduction, a déclaré Norihiro Yamaguchi, économiste senior pour le Japon chez Oxford Economics.

"Mais s'il n'est plus nécessaire de répondre aux demandes de l'opposition, la nécessité de le faire diminue naturellement", a-t-il ajouté.

(Par Kevin Buckland à Tokyo, avec la contribution de Dhara Ranasinghe à Londres ; version française Coralie Lamarque ; édité par)