Japon-Suga va prendre des "mesures budgétaires" pour aider l'économie

TOKYO, 29 octobre (Reuters) - Le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, a déclaré jeudi qu'il envisagerait de prendre des "mesures budgétaires" pour soutenir une économie frappée par la pandémie de coronavirus, suggérant la possibilité de compiler un troisième budget supplémentaire pour financer un nouveau plan de relance. Yoshihide Suga a fait ces annonces au parlement, alors que les législateurs du parti au pouvoir demandent au gouvernement de prendre de nouvelles mesures pour amortir l'impact de l'épidémie de COVID-19. Des sources ont indiqué à Reuters que Yoshihide Suga annoncera probablement la semaine prochaine un plan de relance pour aider l'économie frappée par la récession à sortir de la crise du coronavirus. (Leika Kihara; version française Camille Raynaud)

