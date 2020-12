Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Shinzo Abe rattrapé par une affaire de financement politique illégal Reuters • 03/12/2020 à 10:31









TOKYO, 3 décembre (Reuters) - Des procureurs japonais ont demandé à interroger l'ancien Premier ministre Shinzo Abe dans le cadre d'une enquête sur de possibles violations de la législation sur le financement politique, rapportent jeudi les médias. Selon des sources citées par ces derniers, le bureau de Shinzo Abe, qui a démissionné en septembre dernier pour raisons de santé, a omis de déclarer des sommes utilisées pour financer des dîners organisés par les partisans de l'ancien chef du gouvernement. Le scandale pourrait éclabousser l'actuel Premier ministre Yoshihide Suga, qui a été, en tant que secrétaire général du gouvernement pendant près de huit ans, le bras droit de Shinzo Abe à la tête de l'exécutif. La question du financement de ces dîners, chaque année à l'occasion de la fête des cerisiers, avait déjà été évoquée l'an dernier. Devant le Parlement, Shinzo Abe avait alors démenti avec vigueur avoir commis la moindre malversation. Selon le journal Yomiuri Shimbun, le bureau de Shinzo Abe a expliqué aux enquêteurs qu'il aurait dû signaler les dépenses engagées pour ces dîners mais que la pratique courante était de ne pas le faire. Le journal parle d'un montant total de quelque 40 millions de yens (environ 315.000 euros) sur lequel enquêtent les procureurs. Au Japon, la loi interdit aux responsables politiques de fournir quoi que ce soit aux électeurs qui pourrait s'apparenter à un cadeau. La règle est si stricte que l'an dernier, deux ministres du cabinet Abe ont dû démissionner après avoir offert des melons, des crabes ou encore des pommes de terre à des électeurs de leurs circonscriptions. (Sakura Murakami, Chris Gallagher, Kiyoshi Takenaka, Yoshifumi Takemoto et Elaine Lies; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

