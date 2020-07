Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Pluies torrentielles sur l'île de Kyushu, 13 disparus-NHK Reuters • 04/07/2020 à 04:44









TOKYO, 4 juillet (Reuters) - Des pluies torrentielles se sont abattues sur l'île de Kyushu au sud du Japon et au moins treize personnes ont été portées disparues, a rapporté samedi la chaîne de télévision NHK. Des images de voitures et de maisons submergées par les eaux dans la préfecture de Kumamoto ont été diffusées. L'Agence de météorologie japonaise a placé la région sous son plus haut niveau de vigilance pour les inondations et les glissements de terrain, a ajouté la chaîne de télévision. (Junko Fujita; version française Camille Raynaud)

