Japon-Nouvelle contraction de l'économie, de 3,4%, au premier trimestre

TOKYO, 18 mai (Reuters) - L'économie japonaise s'est contractée de 3,4% en rythme annualisé sur la période janvier-mars, montrent des données officielles publiées lundi, marquant un déclin pour le deuxième trimestre consécutif - soit techniquement une récession - du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus. Il s'agit de la première contraction de l'économie nippone depuis la seconde moitié de l'année 2015. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une contraction de 4,6% du produit intérieur brut (PIB) du Japon, après une contraction de 7,3% en lecture définitive pour la période octobre-décembre. D'un trimestre sur l'autre, le PIB a diminué de 0,9% au premier trimestre, alors que le consensus ressortait à -1,2%. La consommation privée, qui représente plus de la moitié de l'économie, a reculé de 0,7% au T1. (Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian)

