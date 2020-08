Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Le Premier ministre Shinzo Abe prêt à démissionner - NHK Reuters • 28/08/2020 à 07:29









TOKYO, 28 août (Reuters) - Shinzo Abe est sur le point de démissionner, a annoncé vendredi la chaîne de télévision publique NHK, ajoutant que le Premier ministre japonais souhaiterait éviter d'entraver la bonne marche du gouvernement du fait de l'aggravation de son état de santé. Deux visites récentes à l'hôpital ont soulevé des spéculations sur l'état de santé de Shinzo Abe, qui lutte contre une colite ulcéreuse, une maladie chronique, depuis plusieurs années. (Elaine Lies, version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

