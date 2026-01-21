 Aller au contenu principal
Japon: Fitch prévoit un maintien des déficits à un niveau gérable malgré les promesses de réduction d'impôts
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 11:52

Des ouvriers sont vus sur un chantier de construction dans un quartier d'affaires de Tokyo

par Makiko Yamazaki

Le Japon devrait maintenir son déficit budgétaire à un niveau gérable à l'issue des élections législatives prévues le mois prochain malgré les craintes des marchés d'un dérapage des finances du pays au regard des "cadeaux électoraux" ‍de la Première ministre Sanae Takaichi, estime mercredi l'agence de notation Fitch Ratings.

Les obligations d'État japonaises (JGB) ont plongé cette semaine, faisant grimper les rendements à des niveaux records, tandis que les actions en Bourse et le yen ont également reculé après la convocation d'élections anticipées le 8 février par Sanae Takaichi.

La nouvelle ‌promesse de campagne de Sanae Takaichi d'exempter les produits alimentaires de taxe sur la consommation pendant deux ans a notamment ébranlé la confiance des marchés dans la santé financière du Japon alors que les investisseurs étaient déjà échaudés par des craintes de réductions d'impôts prônées à ​la fois par le Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir et par les groupes d'opposition.

Le rendement des JGB à 20 ans a pris cette semaine jusqu'à ⁠19,5 points de base (pb), soit la plus forte hausse en une séance depuis avril, pour atteindre un niveau sans précédent à 3,45% sur fond d'effondrement de la demande pour ces obligations lors d'une adjudication.

"Toute cette crainte est liée à la ⁠politique de relance de Takaichi, et notamment aux baisses de ‍la taxe sur la consommation, car elle est restée floue sur le calendrier et le financement de ces ⁠mesures", résume Naka Matsuzawa, chef stratège macroéconomique chez Nomura Securities.

Lundi, avant que la débâcle du marché obligataire japonais ne s'intensifie, Fitch a cependant confirmé la notation A de la dette souveraine japonaise, soit cinq crans en dessous de la note maximale AAA, avec une perspective stable.

Jeremy Zook, directeur des notations souveraines ​Asie-Pacifique chez Fitch, a déclaré que la note de crédit du Japon prenait en compte les anticipations d'une politique budgétaire plus expansionniste à l'approche des élections législatives.

"Nous continuerons d'évaluer l'impact des nouvelles annonces budgétaires, y compris la dernière proposition de suspension de la taxe sur la consommation sur les produits alimentaires, mais ⁠nous estimons que ces annonces sont suffisamment prises en compte dans nos prévisions budgétaires actuelles", a-t-il déclaré dans un communiqué envoyé par ​courriel.

"Une expansion budgétaire sensiblement supérieure à nos prévisions actuelles demeure un risque, mais pour l'instant, nous pensons ​que le gouvernement continuera de maintenir les ​déficits à des niveaux gérables après les élections, compte tenu notamment des récentes pressions sur le marché obligataire", a-t-il ajouté.

Il a également noté que la ​situation budgétaire au Japon s'est améliorée au cours des dernières années, la hausse de ⁠la croissance nominale soutenant la réduction du déficit budgétaire, ce qui donne une marge de manœuvre dans la note attribuée par l'agence pour faire face aux incertitudes entourant la politique budgétaire.

ACCALMIE DANS L'OBLIGATAIRE

Mercredi, le rendement des JGB à 30 ans reculait de 16,5 points de base, à 3,71%, contre un niveau record à 3,88% mardi, tandis que celui à 10 ans baissait de six points de base, à 2,280%, après avoir atteint mardi un sommet de 27 ans.

En Europe, le ‌rendement des obligations allemandes à long terme était également en légère baisse mercredi, le dix ans allemand cédant environ un point de base, à 2,8443%, et le 30 ans s'établissant à 3,473%. Les rendements de ces deux échéances s'acheminent cependant sur l'ensemble de la semaine sur une hausse de 4,7 points de base, leur plus forte progression depuis le début de l'année.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 1,6 point de base, à 4,2767%, et le 30 ans 1,5 point, à 4,9075%.

Les rendements évoluent inversement aux prix des obligations.

(Avec la contribution de Sophie Kiderlin, Rocky Swift et de Junko Fujita, ‌version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

