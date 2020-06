Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Des pistes sanitaires pour éviter l'annulation des JO en 2021-presse Reuters • 04/06/2020 à 04:18









TOKYO, 4 juin (Reuters) - Le Japon va étudier différentes options, comme l'accueil d'un nombre limité de spectateurs et des tests obligatoires du coronavirus, pour un format "simplifié" des Jeux olympiques de Tokyo afin de s'assurer que la crise sanitaire ne provoquera pas l'annulation de l'événement, rapporte jeudi le journal Yomiuri. L'épidémie de coronavirus a poussé le Japon et le Comité international olympique (CIO) à s'accorder en mars sur un report à l'été 2021 des JO de Tokyo, initialement prévus du 24 juillet au 9 août prochains. Le président du comité d'organisation des Jeux de Tokyo a prévenu depuis que l'événement devra être annulé s'il ne peut avoir lieu aux nouvelles dates retenues - du 23 juillet au 8 août 2021. D'après Yomiuri, qui cite des sources gouvernementales et au sein du comité d'organisation, le Japon entend évoquer avec le CIO différentes options pour faire face aux risques sanitaires si l'épidémie de coronavirus n'est pas sous contrôle. (Chang-Ran Kim; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.