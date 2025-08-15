Japon : croissance du PIB meilleure que prévu, le yen s'apprécie face au dollar

(AOF) - Vers 16h, le yen progresse de 0,44% à 0,0068 dollar, suite à des données économiques étonnamment solides au Japon publiées ce matin. Au deuxième trimestre, le PIB du Japon dépasse les attentes. En rythme trimestriel, il s'élève à 0,3% contre un consensus de 0,1% et après une hausse de 0,1% au trimestre précédent. En rythme annuel, il ressort à 1% contre 0,4% attendu après une progression de 0,6% au premier trimestre.

Cette légère accélération de la croissance est une bonne nouvelle pour l'économie, après des mois d'incertitude quant aux droits de douane américains et le ralentissement de l'inflation en juin.

Le taux d'inflation annuel du Japon a diminué à 3,3% en juin 2025 contre 3,5% en mai dernier, marquant le niveau le plus bas depuis novembre dernier.

Sur ce point, selon une enquête menée par Reuters, l'indice des prix à la consommation (IPC) de base devrait atteindre les 3% en juillet sur un an. L'inflation ralentirait alors encore comparée au chiffre de juin.

Quant à la production industrielle de la quatrième économie mondiale, elle est en hausse de 2,1% en juin en rythme mensuel contre un consensus de 1,7%. Elle était en recul de 0,1% en mai.

L'investissement des entreprises, moteur clé de la demande intérieure, a augmenté de 1,3% au deuxième trimestre, contre une hausse attendue de 0,5% et 1% au premier trimestre.

En outre, la consommation privée au pays du soleil levant, qui représente plus de la moitié de l'activité économique japonaise, a augmenté de 0,2% au deuxième trimestre, progressant au même rythme qu'au premier trimestre. Les économistes anticipaient une hausse de 0,1 %.