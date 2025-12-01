 Aller au contenu principal
Airbus: Moins de 100 A320 encore concernés par le rappel après l'incident de logiciel
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 08:32

Un avion de passagers Airbus A320-214 de la compagnie aérienne Lufthansa décolle de l'aéroport de Malaga-Costa del Sol, à Malaga

Un avion de passagers Airbus A320-214 de la compagnie aérienne Lufthansa décolle de l'aéroport de Malaga-Costa del Sol, à Malaga

Airbus a annoncé lundi qu'un peu moins d'une centaine d'avions sont encore à l'arrêt, après le rappel massif par l'avionneur européen d'avions A320, vendredi, pour effectuer un changement d'urgence de logiciels.

Sur un total d'environ 6.000 avions potentiellement concernés, la grande majorité a désormais bénéficié des modifications nécessaires, précise un communiqué d'Airbus.

"Nous travaillons avec nos clients aériens pour soutenir la modification des moins de 100 appareils restants afin de garantir leur remise en service", ajoute le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

Défense
