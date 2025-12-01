 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Uranium du Niger : la junte revendique la production de l'ex-filiale d'Orano et se tourne vers le "marché international"
information fournie par Boursorama avec Media Services 01/12/2025 à 08:29

Le nouveau pouvoir en place à Niamey a nationalisé la Somaïr, filiale du groupe français, en juin 2025. Les cargaisons du précieux minerai, crucial dans la filière nucléaire, sont convoitées par les nouveaux partenaires du Niger, Russie en tête.

Le général Abdourahamane Tiani, à Niamey, le 15 février 2025 ( AFP / - )

Le général Abdourahamane Tiani, à Niamey, le 15 février 2025 ( AFP / - )

Symbole des tensions entre Paris et Niamey, le régime militaire nigérien a annoncé dimanche 30 novembre mettre sur le marché international l'uranium produit par la Somaïr, filiale du géant français Orano qui en a perdu le contrôle opérationnel et nationalisée par le Niger en juin.

La Somaïr, Société des mines de l'Aïr, était détenue à 63,4% par Orano et à 36,6% par l'Etat du Niger. L'exploitation de l'uranium au Niger est au centre d'un bras de fer entre la junte, au pouvoir depuis un coup d'Etat perpétré en juillet 2023, et le groupe Orano: un dossier qui illustre les tensions entre l'ex-puissance coloniale française et les militaires nigériens. Ces derniers ne cachent pas leur volonté de se tourner vers de nouveaux partenaires, comme l'Iran ou la Russie, quand Moscou a déclaré en juillet sa volonté d'exploiter l'uranium nigérien.

"Le Niger, digne, met sur le marché international sa propre production", a déclaré un journaliste de la télévision d’Etat Télé Sahel, rapportant des propos tenus récemment par le chef de la junte, le général Abdourahamane Tiani. M. Tiani a, selon le média, revendiqué "le droit légitime du Niger de disposer de ses richesses naturelles, de les vendre à qui souhaite acheter, dans les règles du marché, en toute indépendance".

Orano avait acté en décembre 2024 la perte du contrôle opérationnel de ses trois filiales minières au Niger: la mine de la Somaïr, celle de Cominak (fermée depuis 2021) et le gisement d'Imouraren. Ce dernier site est l'un des plus importants gisements d'uranium au monde, avec des réserves estimées à 200.000 tonnes. Niamey avait retiré à Orano son permis d'exploitation.

Mystérieux "convois" d'uranium

En juin dernier, la junte militaire a annoncé la nationalisation de la Somaïr. Orano, dont le capital est détenu à plus de 90% par l'Etat français, a engagé plusieurs procédures d'arbitrage international contre l'Etat du Niger. Fin septembre, l'entreprise a annoncé la décision en sa faveur d'un tribunal concernant la mine de la Somaïr. Selon Orano, ce tribunal a enjoint au Niger de ne pas vendre l'uranium produit par la Somaïr, dont le site compte environ 1.300 tonnes de concentré, représentant une valeur marchande de 250 millions d'euros.

D'après des informations publiées ces derniers jours par le média LSI Africa et Wamaps, groupe de journalistes ouest-africains spécialisé dans l'actualité sécuritaire au Sahel, un convoi transportant 1.000 tonnes d'uranium serait récemment parti d'Arlit, ville du nord où se trouve le site de la Somaïr, pour atteindre le port de Lomé, la capitale togolaise, en passant par le Burkina Faso. Pour l'heure, l'AFP n'a pas pu vérifier cette information de source indépendante. Le Niger fournit 4,7% de la production mondiale d'uranium naturel, selon des chiffres de 2021 de l'agence d'approvisionnement d'Euratom (ESA).

6 commentaires

  • 09:56

    M8744091
    Il ne s'agit pas d'un recul mais d'une évolution logique de l'époque.
    Les grandes superpuissances offrent des perspectives plus attractives à l'Afrique que la France ou une Europe morcelée

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky écoute son homologue français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse, le 17 novembre 2025 à Paris ( POOL / Sarah Meyssonnier )
    Négociations sur l'Ukraine: Zelensky reçu par Macron, Trump fait part de son optimisme
    information fournie par AFP 01.12.2025 09:47 

    Le président français Emmanuel Macron reçoit lundi à Paris son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky qui est sous fortes pressions, tant militaire que politique, au moment où Donald Trump a fait part de son optimisme sur un règlement du conflit avec la Russie. ... Lire la suite

  • Des piétons passent devant le bâtiment de la Banque du Japon à Tokyo
    Japon: Le gouverneur de la BoJ ouvre la porte à une hausse des taux en décembre
    information fournie par Reuters 01.12.2025 09:41 

    La Banque du Japon (BoJ) examinera les "avantages et les inconvénients" d'une hausse des taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion, a déclaré lundi le gouverneur Kazuo Ueda, donnant le signal le plus fort à ce jour d'un possible relèvement des coûts d'emprunt ... Lire la suite

  • LECTRA : Le mouvement reste haussier
    LECTRA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.12.2025 09:39 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le rouge, les investisseurs prudents face au risque
    information fournie par Reuters 01.12.2025 09:36 

    Les principales Bourses européennes sont en légère baisse lundi en début de séance, les investisseurs se montrant prudents face au risque après les gains récents et dans l'attente d'une série d'indicateurs qui seront publiés plus tard dans la matinée. À Paris, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank