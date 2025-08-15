Japon: croissance de 0,3% du PIB au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/08/2025 à 09:13









(Zonebourse.com) - Le produit intérieur brut (PIB) du Japon a augmenté de 0,3% au deuxième trimestre 2025 en rythme séquentiel, selon une première estimation du gouvernement nippon, après une croissance de 0,1% observée au trimestre précédent.



Cette nouvelle progression de l'activité a été portée par les échanges extérieurs, les exportations japonaises ayant augmenté de 2%, alors que la demande intérieure s'est tassée de 0,1% du fait d'un repli de 0,3% de la demande publique.



Exprimée en pourcentages annualisés, la croissance économique s'est montée à +1%, battant ainsi le consensus qui était de +0,3% selon Deutsche Bank, ce dernier pointant 'des révisions en hausse décentes au premier trimestre'.



'Bien que positives, nos économistes japonais examinant ces données rappellent que la première lecture se révèle souvent très inexacte, aussi est-il difficile d'en tirer trop de conclusions à ce stade', tempère l'établissement allemand.





