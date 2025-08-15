Japon: croissance de 0,3% du PIB au 2e trimestre
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 09:13
Cette nouvelle progression de l'activité a été portée par les échanges extérieurs, les exportations japonaises ayant augmenté de 2%, alors que la demande intérieure s'est tassée de 0,1% du fait d'un repli de 0,3% de la demande publique.
Exprimée en pourcentages annualisés, la croissance économique s'est montée à +1%, battant ainsi le consensus qui était de +0,3% selon Deutsche Bank, ce dernier pointant 'des révisions en hausse décentes au premier trimestre'.
'Bien que positives, nos économistes japonais examinant ces données rappellent que la première lecture se révèle souvent très inexacte, aussi est-il difficile d'en tirer trop de conclusions à ce stade', tempère l'établissement allemand.
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont ouvert en hausse vendredi, en attendant la publication de plusieurs indicateurs économiques aux Etats-Unis, et avant la rencontre en Alaska entre les présidents Trump et Poutine, qui doivent notamment échanger sur la guerre en Ukraine. ... Lire la suite
-
Les secouristes indiens poursuivent leurs recherches vendredi, au lendemain des inondations qui ont fait au moins 60 victimes dans un village himalayen du Cachemire indien. Quelque "60 personnes sont recensées comme mortes", et 80 autres sont portées disparues, ... Lire la suite
-
[REPLAY] Marie-Anne Barbat-Layani (AMF) : "L'explosion des arnaques financières est un véritable fléau, c'est massif et les montants sont considérables !"
Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l'Autorité des marchés financiers (AMF), était l'invitée de l'émission Ecorama du 14 février 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le goût du risque des jeunes investisseurs, l'explosion ... Lire la suite
-
Des centaines d'androïdes ont enchaîné chutes saccadées et montées en puissance lors de la toute première compétition mondiale de robots humanoïdes qui a commencé vendredi à Pékin, lors d'affrontements allant du 100 mètres haies au kung-fu. Les Jeux mondiaux de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer