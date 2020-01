Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon-Contraction moins importante de l'activité manufacturière-PMI Reuters • 24/01/2020 à 04:05









TOKYO, 24 janvier (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier au Japon s'est contractée en janvier pour un neuvième mois consécutif mais à son rythme le plus faible en cinq mois, peut-être dans le sillage de l'apaisement des tensions commerciales sino-américaines, réduisant les craintes d'une récession de l'économie nippone. La version "flash" de l'indice PMI manufacturier calculé par Markit/Jibun Bank s'est établi à 49,3 en données corrigées des variations saisonnières, marquant un rebond après 48,8 en lecture définitive en décembre. Il reste toutefois sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité pour un neuvième mois de rang - la plus longue période de contraction depuis celle de neuf mois ayant pris fin en février 2013. La production industrielle et les nouvelles affaires se sont contractées pour un treizième mois consécutif, mais là aussi à un rythme moins important. La faiblesse des exportations, dont dépend l'économie japonaise, et la faiblesse de l'activité manufacturière ont été des sources d'inquiétude pour les décideurs à Tokyo. Ceux-ci comptent sur une demande intérieure solide pour compenser, mais la hausse de la TVA en octobre dernier pourrait peser sur la consommation privée. Des statistiques distinctes communiquées vendredi montrent que l'activité dans le secteur japonais des services a progressé à son rythme le plus important en quatre mois. La version "flash" de l'indice PMI des services calculé par Markit/Jibun a rebondi à 52,1 en données corrigées des variations saisonnières, contre 49,4 en décembre en lecture définitive, se rapprochant d'un plus haut en près de deux ans constaté en août dernier (53,3). Quant à l'indice composite, qui regroupe industrie et services, il s'est établi dans sa version "flash" à 51,1 en janvier, contre 48,6 le mois précédent en lecture définitive, marquant sa plus importante progression en quatre mois. (Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.