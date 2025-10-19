 Aller au contenu principal
Japon-Accord entre le PLD et Ishin pour former un gouvernement de coalition - agence
information fournie par Reuters 19/10/2025 à 11:35

(.)

Le Parti libéral démocrate (PLD) et le Parti de l'Innovation (Ishin) au Japon se sont mis d'accord pour former un gouvernement de coalition, ce qui devrait permettre à la nationaliste Sanae Takaichi de devenir la première femme à accéder à la tête du gouvernement dans l'histoire du pays, rapporte dimanche l'agence de presse Kyodo.

Sanae Takaichi, leader du PLD, un parti conservateur, et Hirofumi Yoshimura, chef d'Ishin, une petite formation de droite, devraient signer un accord scellant leur alliance lundi, précise l'agence de presse.

Contactés par Reuters, ni le PLD ni Ishin n'ont répondu pour le moment.

Députée, plusieurs fois ministre, Sanae Takaichi est connue pour ses positions nationalistes et conservatrices. Elle prône une politique économique expansionniste et ne cache pas son admiration pour l'ancienne Première ministre britannique Margaret Thatcher.

Elle devrait succéder à Shigeru Ishiba, le Premier ministre démissionnaire, sur fond de colère des électeurs face à la hausse du coût de la vie.

(Reportage Kiyoshi Takenaka; version française Claude Chendjou,)

