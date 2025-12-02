Janux plonge, les lacunes dans les données de l'étude sur le cancer de la prostate inquiétant les investisseurs

Les actions de Janux Therapeutics

JANX.O ont chuté de près de 50 % mardi, les investisseurs réagissant aux informations limitées fournies par la société dans le cadre de la mise à jour de l'étude de stade précoce sur son traitement du cancer de la prostate.

Le candidat principal, JANX007, est développé pour traiter le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, une forme qui progresse malgré l'approche standard consistant à maintenir des niveaux de testostérone très bas.

Le développeur du médicament a déclaré que les patients qui ont reçu le médicament ont passé jusqu'à neuf mois sans que leur cancer ne s'aggrave, et que huit des 27 patients évaluables ont vu leur tumeur diminuer, selon les données provisoires mises à jour de l'étude de stade précoce rapportées tard ce lundi.

Bien que les analystes aient déclaré que la chute était exagérée, ils ont noté que la divulgation limitée des données et le manque de clarté sur les échéances clés pourraient influencer le sentiment des investisseurs.

Les actions du développeur de médicaments étaient en baisse de 49,9 % à 17,04 $, en passe de connaître la plus forte chute jamais enregistrée en une seule journée si les pertes se maintiennent.

La nouvelle publication répond à des questions clés mais "laisse plusieurs variables et lacunes à combler", a déclaré Josh Schimmer, analyste chez Cantor, ajoutant que les calendriers des prochaines mises à jour cliniques ou réglementaires restent incertains.

L'immunothérapie expérimentale agit en dirigeant les cellules immunitaires du corps vers une attaque plus précise du cancer tout en réduisant les effets secondaires.

Le Pluvicto du fabricant suisse Novartis NOVN.S est déjà approuvé pour le traitement de la mCRPC, tandis qu'Amgen

AMGN.O et GSK GSK.L développent des candidats similaires.

Au 15 octobre, la société a déclaré avoir traité 109 patients dans le cadre de deux études de stade précoce, y compris des patients lourdement prétraités.

Elle a ajouté que 73 % de l'ensemble de la population traitée recevant les doses cibles de 2 mg ou plus ont obtenu une réduction d'au moins 50 % de l'antigène prostatique spécifique, une protéine associée au cancer.

Une précédente mise à jour de l'étude, publiée l'année dernière, avait montré que les 16 patients recrutés à l'époque, qui avaient reçu des doses hebdomadaires comprises entre 2 mg et 9 mg, avaient obtenu une baisse d'au moins 50 % de leur taux de PSA.