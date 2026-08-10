Janus Living recule après avoir lancé une nouvelle émission d'actions

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10 août - ** Les actions de Janus Living ( JAN.N ) ont reculé de 2,6 % à 29,41 dollars lors des négociations après clôture, alors que la société cherche à lever des fonds supplémentaires ** La société d'investissement immobilier spécialisée dans les résidences pour seniors lance une offre de 16 millions d'actions

** Elle prévoit d'utiliser le produit net de cette opération pour des opportunités d'acquisition et d'investissement, ainsi qu'à des fins générales ** La société, gérée en externe par Healthpeak Properties,

DOC.N , est entrée en bourse en mars après une introduction en bourse de 42 millions d’actions au prix de 20 dollars, puis a procédé à une offre de 25 millions d’actions au prix de 25 dollars début juin

** BofA, JP Morgan et Wells Fargo sont les chefs de file de l'opération de placement supplémentaire prévue

** Le titre a clôturé en baisse de 1 % à 30,18 dollars lundi

** 11 analystes sur 12 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat »; objectif de cours médian: 33 dollars, selon les données de LSEG